Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы, датированные 29 сентября, опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

— В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в уставе Организации Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Запорожской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 г., постановляю признать государственный суверенитет и независимость Запорожской области, — говорится в президентском указе №685.

Скриншот указа

— В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в уставе Организации Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 г., постановляю признать государственный суверенитет и независимость Херсонской области, — гласит указ президента России №686.

Скриншот указа

С 23 по 27 сентября в Запорожской и Херсонской областях проходили референдумы об их вхождении в состав России. Также они состоялись в ЛНР и ДНР. По их итогам власти Запорожской и Херсонской, Луганской и Донецкой народных республик обратились к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении в состав России.



Сегодня в 15 часов в московском Кремле планируется подписание договоров о вступлении в состав России новых территорий. Ожидается объемное выступление главы государства.



В Запорожской области за вхождении в состав России проголосовали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%. В ЛНР этот показатель составил 98,42%, а в ДНР — 99,23%.

Напомним, 21 февраля 2022 года Владимир Путин признал суверенитет и независимость Луганской и Донецкой народных республик. После этого утром 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции.



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Татьяна Демина