«Тюбетей Tower» построят в районе горы Соколка в Верхнеуслонском районе Татарстана

Проект «Тюбетей Tower» получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий объекта рассмотрели в Управлении государственной экспертизы и ценообразования Татарстана по строительству и архитектуре.

Башня появится в районе горы Соколка в Верхнеуслонском районе. Под размещение объекта выделили земельный участок общей площадью 5 927 кв. м.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проект смотровой башни разработали в ООО «АРТпроектстрой». Застройщик объекта — ООО «Фалкон Дивелопмент».

В феврале текущего года власти Казани отказались от реализации проекта по строительству смотровой башни «Тюбетей Tower», автором которого выступил пермский бизнесмен Рашид Габдуллин еще в 2019 году. Причина — перенос объекта за пределы столицы Татарстана. Также стало известно, что высота башни будет в три раза ниже, чем планировалось.



Изначально 125-метровую «Тюбетей Tower» хотели разместить возле Дворца водных видов спорта. Рядом с башней хотели разбить посвященный городам-побратимам Казани тематический парк, оборудовать его детскими площадками, спортивными зонами и территорией для проведения массовых мероприятий.

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Татьяна Леухина