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Ленар Сафин вошел в состав координационного совета по делам соотечественников при президенте Татарстана

09:42, 17.10.2022
Ленар Сафин вошел в состав координационного совета по делам соотечественников при президенте Татарстана
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин вошел в состав координационного совета по делам соотечественников при президенте Татарстана. Также в него включили руководителя Департамента президента республики по вопросам внутренней политики Руслана Мухарлямова и координатора АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Дильбар Садыкову.

Вместе с этим из координационного совета по делам соотечественников при президенте Татарстана вывели проректора КФУ Дмитрия Таюрского. В его состав он вошел после того, как из него в августе вывели экс-ректора вуза Ильшата Гафурова.

Также из состава координационного совета по делам соотечественников при президенте Татарстана вывели Александра Терентьева. До сентября он занимал должность заместителя руководителя аппарата президента республики — руководителя Департамента президента РТ по вопросам внутренней политики, после чего его назначили сенатором от республики.

Фото: tatarstan.ru

Координационный совет по делам соотечественников при президенте Татарстана рассматривает вопросы реализации в республике госполитики России в отношении соотечественников, а также обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности органов государственной власти РТ и иных госорганов при осуществлении полномочий в области отношений с соотечественниками.

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    Татьяна Демина
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