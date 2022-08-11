Ильшата Гафурова вывели из координационного совета по делам соотечественников при президенте Татарстана

Фото: Олег Тихонов

Экс-ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, который на сегодняшний день находится в СИЗО, вывели из координационного совета по делам соотечественников при президенте Татарстана. Его место занял исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский.

Из состава координационного совета по делам соотечественников при президенте Татарстана выведен также экс-глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов. В мае он занял должность заместителя министра промышленности и торговли России. Каримова в координационном совете сменил действующий глава Минпромторга республики, заместитель премьер-министра Олег Коробченко.

Альберт Каримов. Фото: tatarstan.ru

Изменения в состав координационного совета по делам соотечественников внесены указом президента Татарстана Рустама Минниханова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

Напомним, Гафуров занимал должность ректора КФУ с 2010 года. В конце декабря 2021 года его задержали. Для этого в Татарстан специально приезжали следователи центрального аппарата Следственного комитета и оперативники МВД и ФСБ. Под конвоем Гафурова увезли в Москву, где ему предъявили обвинение в убийстве по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас он находится под стражей и пробудет там до конца апреля. Свою вину Гафуров не признает.



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Татьяна Демина