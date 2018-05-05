Терентьев Александр Михайлович

Фото: пресс-служба правительства РТ

Общая информация

Родился в с. Верхний Услон ТАССР.

Образование:

1983 г. — Казанский государственный университет, факультет вычислительной математики и кибернетики по специальности «прикладная математика».

1987 г. — Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ.

Трудовая деятельность:

1982 — 1986 гг. — техник, инженер отдела, секретарь комитета ВЛКСМ в Казанском научно-исследовательском электрофизическом институте (КНИЭФИ).

1987 — 1990 гг. — второй секретарь Московского райкома ВЛКСМ г. Казани.

1990 — 1991 гг. — первый секретарь Московского райкома ВЛКСМ г. Казани.

1992 -1994 гг. — председатель Фонда молодежи Московского района г. Казани.

1994 — 2000 гг. — заместитель, первый заместитель главы администрации Московского района г. Казани.

2000 — 2003 гг. — главный референт организационного отдела Аппарата президента Республики Татарстан.

2003 — 2006 гг. — заведующий отделом по связям с общественностью и межнациональным отношениям Аппарата президента Республики Татарстан.

2006 — 2012 гг. — начальник Управления по вопросам внутренней политики президента Республики Татарстан.

С октября 2012 г. — руководитель Департамента президента РТ по вопросам внутренней политики.

С января 2013 г. — заместитель руководителя Аппарата президента РТ — руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики.

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