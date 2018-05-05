Терентьев Александр Михайлович
Общая информация
Родился в с. Верхний Услон ТАССР.
Образование:
1983 г. — Казанский государственный университет, факультет вычислительной математики и кибернетики по специальности «прикладная математика».
1987 г. — Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ.
Трудовая деятельность:
1982 — 1986 гг. — техник, инженер отдела, секретарь комитета ВЛКСМ в Казанском научно-исследовательском электрофизическом институте (КНИЭФИ).
1987 — 1990 гг. — второй секретарь Московского райкома ВЛКСМ г. Казани.
1990 — 1991 гг. — первый секретарь Московского райкома ВЛКСМ г. Казани.
1992 -1994 гг. — председатель Фонда молодежи Московского района г. Казани.
1994 — 2000 гг. — заместитель, первый заместитель главы администрации Московского района г. Казани.
2000 — 2003 гг. — главный референт организационного отдела Аппарата президента Республики Татарстан.
2003 — 2006 гг. — заведующий отделом по связям с общественностью и межнациональным отношениям Аппарата президента Республики Татарстан.
2006 — 2012 гг. — начальник Управления по вопросам внутренней политики президента Республики Татарстан.
С октября 2012 г. — руководитель Департамента президента РТ по вопросам внутренней политики.
С января 2013 г. — заместитель руководителя Аппарата президента РТ — руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, Кремль
- Телефон: +7(843) 567-88-43
- Email: Aleksandr.Terentev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018