Венгрия не будет поддерживать дополнительные санкции ЕС против России в сфере энергетики

Венгрия не будет поддерживать дополнительные санкции против России в энергетической области. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

— Со стороны Венгрии ограничений на использование природного газа не будет, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru

Он также подчеркнул, что «Газпром» является надежным поставщиком газа в страну.

В конце сентября СМИ сообщали, что принятие решения о введении потолка цен на российскую нефть будет отложено Евросоюзом в связи с разногласиями между странами. Так, Венгрия и Кипр и другие государства выступают против введения потолка цен на нефть из России.

Сийярто в сентябре сообщал, что Венгрия продолжит выдавать россиянам шенгенские визы, в том числе многократные.

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Татьяна Леухина