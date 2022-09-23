Венгрия будет выдавать шенгенские визы россиянам

Венгрия продолжит выдавать россиянам шенгенские визы, в том числе, многократные. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

— Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаем визы, — приводит ТАСС его слова.

Фото: pixabay.com|

Сийярто добавил, что решения о том, что Венгрия должна прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось.

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Татьяна Леухина