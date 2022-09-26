ЕС может отложить введение потолка цен на российскую нефть

Принятие решения о введении потолка цен на российскую нефть будет отложено Евросоюзом в связи с разногласиями между странами, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.



По данным издания, ряд стран, в числе которых Венгрия и Кипр, выступают против введения потолка цен на нефть из России. В ЕС такие решения принимаются единогласно.

Фото: realnoevremya.ru

Страны ЕС планировали заключить соглашение, устанавливающее потолок цен на российскую нефть, в течение нескольких недель. Уже тогда сообщалось, что план установления порога на нефть из России может столкнуться с препятствиями, поскольку инициативу могут одобрить не все члены ЕС.

Напомним, страны G7 согласились ввести потолок цен на российскую нефть в начале сентября этого года. При введении потолка цен государства планируют разработать механизм смягчения, который бы обеспечил уязвимым странам доступ к российским энергоносителям.



Газета Financial Times сообщала, что новый пакет санкций Евросоюза может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.



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Маргарита Головатенко