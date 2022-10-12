Верховный суд Татарстана приговорил казанца к 19 годам лишения свободы за двойное убийство

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Верховный суд Татарстана признал 33-летнего уроженца Средней Азии виновным в двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105). Суд согласился с государственным обвинителем и приговорил гражданина Хусенова к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Установлено, что ночью 23 октября 2021 года подсудимый, его двоюродный брат и приятель находились в съемной квартире в доме на проспекте Ибрагимова. Между подсудимым и его родственником завязалась ссора — он схватил кухонный нож и нанес оппоненту множество ударов по телу. После этого подсудимый расправился и с приятелем, вступившимся за товарища. Оба скончались на месте. На следующий день подсудимый направился в Самару, но по дороге его задержали правоохранители.

Как сообщил «Реальному времени» адвокат подсудимого Руслан Сафин, вину его клиент не признал. По версии защиты, в тот вечер Хусенов вернулся на квартиру с работы и застал своих соседей по квартире уже мертвыми. Попытку скрыться с места происшествия предпринял, опасаясь, что его обвинят.

Важная деталь расследования: орудие преступления — нож — силовики нашли на территории мусороперерабатывающего завода.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Верховный суд Татарстана на днях приговорил 51-летнего мужчину к 23 годам лишения свободы за аналогичное преступление — его признали виновным в убийстве двух лиц, совершенном с целью скрыть другое преступление. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков запрашивал для подсудимого 24 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на 1,5 года. Приговор в законную силу еще не вступил.

Также в октябре Верховный суд республики приговорил 61-летнего местного жителя к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима и последующему ограничению свободы на 1 год за двойное убийство. История похожая — 1 февраля 2022 года в одном из домов в поселке Луч Чистопольского района Татарстана мужчина с двумя приятелями распивал алкоголь. Между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Мужчина взял кухонный нож и несколько раз ударил им своих приятелей.



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Маргарита Головатенко