Верховный суд Татарстана приговорил мужчину к 23 годам лишения свободы за двойное убийство и поджог

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Верховный суд Татарстана приговорил 51-летнего мужчину к 23 годам лишения свободы — его признали виновным в убийстве двух лиц, совершенном с целью скрыть другое преступление (пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), краже (ч. 1 ст. 158 УК) и умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК), совершенных в Чистополе в ноябре 2021 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

По версии следствия, в ночь на 18 ноября прошлого года подсудимый, будучи пьяным, гостил у знакомого в Чистополе. Во время застолья мужчины поссорились. В итоге подсудимый взял топор и 21 раз ударил им по голове своего знакомого. Чтобы скрыть убийство, он 14 раз ударил по голове и телу топором еще одного приятеля, который спал в другой комнате. От полученных ранений оба мужчины скончались на месте.

После этого подсудимый забрал из дома знакомого телевизор, ТВ-приставку и электрическую бритву. Затем он поджег здание и скрылся с места происшествия.

— Суд назначил мужчине наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год, — сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Фото: прокуратура Татарстана

Прокурор Татарстан Илдус Нафиков запрашивал для подсудимого 24 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на 1,5 года. Приговор в законную силу еще не вступил.

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Татьяна Демина