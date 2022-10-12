В казанском Энергоуниверситете проходит эвакуация

Фото: кадр видео/t.me/dtptrash116

В казанском Энергоуниверситете прошла эвакуация, кадрами эвакуации поделились пользователи социальных сетей.

Как сообщили «Реальному времени» очевидцы, к учебному заведению съехались пожарные машины. Студенты сейчас находятся на улице на территории университета.

Сегодня эвакуация прошла и в Казанском радиомеханическом колледже. В учебном заведении сработала пожарная сигнализация.

Вчера в казанской гимназии №183 возникло задымление в результате замыкания телефона, который был на зарядке в кабинете одного из сотрудников. Учителей и детей эвакуировали.

Также 11 октября утром в несколько школ столицы Татарстана поступили сообщения с угрозами. Правоохранители начали проверку.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко