В казанском Энергоуниверситете проходит эвакуация
В казанском Энергоуниверситете прошла эвакуация, кадрами эвакуации поделились пользователи социальных сетей.
Как сообщили «Реальному времени» очевидцы, к учебному заведению съехались пожарные машины. Студенты сейчас находятся на улице на территории университета.
Сегодня эвакуация прошла и в Казанском радиомеханическом колледже. В учебном заведении сработала пожарная сигнализация.
Вчера в казанской гимназии №183 возникло задымление в результате замыкания телефона, который был на зарядке в кабинете одного из сотрудников. Учителей и детей эвакуировали.
Также 11 октября утром в несколько школ столицы Татарстана поступили сообщения с угрозами. Правоохранители начали проверку.
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