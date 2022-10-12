В Казани эвакуировали радиомеханический колледж
В Казанском радиомеханическом колледже прошла внеплановая эвакуация, об этом «Реальному времени» сообщили учащиеся.
По их словам, в учебном заведении сработала пожарная сигнализация.
Вчера в казанской гимназии №183 возникло задымление в результате замыкания телефона, который был на зарядке в кабинете одного из сотрудников. Учителей и детей эвакуировали.
Также 11 октября утром в несколько школ столицы Татарстана поступили сообщения с угрозами. Правоохранители начали проверку.
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