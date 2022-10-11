В казанской гимназии произошло замыкание в одном из кабинетов — детей эвакуировали

В Казани сегодня в гимназии №183 возникло задымление в результате замыкания телефона, который был на зарядке в кабинете одного из сотрудников. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.

Учителей и детей эвакуировали, сейчас в учебном заведении ведутся работы по устранению произошедшего, на месте работают службы. Угрозы жизни и здоровью нет. Дети в безопасности.

Сегодня утром в несколько школ столицы Татарстана поступили сообщения с угрозами. Правоохранители начали проверку.



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Татьяна Леухина