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В казанской гимназии произошло замыкание в одном из кабинетов — детей эвакуировали

15:36, 11.10.2022 1
В казанской гимназии произошло замыкание в одном из кабинетов — детей эвакуировали
Фото: realnoevremya.ru

В Казани сегодня в гимназии №183 возникло задымление в результате замыкания телефона, который был на зарядке в кабинете одного из сотрудников. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.

Учителей и детей эвакуировали, сейчас в учебном заведении ведутся работы по устранению произошедшего, на месте работают службы. Угрозы жизни и здоровью нет. Дети в безопасности.

Сегодня утром в несколько школ столицы Татарстана поступили сообщения с угрозами. Правоохранители начали проверку.

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Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоВластьОбразование Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:48
    вот не надо пользоваться китайскими зарядками
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