Новости общества

12:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанские школы вновь получили сообщения с угрозами

11:38, 11.10.2022
Казанские школы вновь получили сообщения с угрозами
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня ряд казанских школ получили сообщения с угрозами. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана.

— Руководство школ действует по инструкции, по необходимости правоохранительные органы проводят проверки. Просим родителей с пониманием отнестись к вынужденным мерам безопасности, — указано в сообщении исполкома.

В последний раз в некоторые школы и детские сады Казани письма с предупреждением о предстоящей стрельбе поступили 26 сентября — после известия о трагедии в соседней с Татарстаном Удмуртии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сообщения с угрозами периодически поступают в казанские школы. В мае этого года на электронную почту 58 образовательных учреждений столицы Татарстана пришла рассылка с предупреждением о минировании.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразованиеПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также