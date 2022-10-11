Казанские школы вновь получили сообщения с угрозами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня ряд казанских школ получили сообщения с угрозами. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана.

— Руководство школ действует по инструкции, по необходимости правоохранительные органы проводят проверки. Просим родителей с пониманием отнестись к вынужденным мерам безопасности, — указано в сообщении исполкома.

В последний раз в некоторые школы и детские сады Казани письма с предупреждением о предстоящей стрельбе поступили 26 сентября — после известия о трагедии в соседней с Татарстаном Удмуртии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сообщения с угрозами периодически поступают в казанские школы. В мае этого года на электронную почту 58 образовательных учреждений столицы Татарстана пришла рассылка с предупреждением о минировании.

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Маргарита Головатенко