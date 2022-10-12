В Генпрокуратуре рассказали, что делать при получении повестки по ошибке

Гражданам, получившим повестку по частичной мобилизации, но не попадающим под ее критерии, нужно решить вопрос с военкоматом, рассказал в интервью «РИА Новости» генпрокурор Игорь Краснов:



— После получения повестки гражданину следует явиться в военкомат с актуальными данными о себе, документами, подтверждающими право на освобождение от частичной мобилизации.

Он отметил, что теперь по поручению президента России территориальные и военные прокуроры вошли в комиссии по частичной мобилизации:

— Ни одно обращение как к территориальному, так и к военному прокурору не остается без внимания. Очень много случаев, когда наше вмешательство позволило исправить ситуацию.

Фото: realnoevremya.ru

В качестве примеров Краснов привел призванного на службу отца ребенка-инвалида в Челябинске, мужчину с сахарным диабетом на Урале, мужчину с серьезными проблемами со здоровьем, женой-инвалидом и троими несовершеннолетними детьми в Махачкале.

Генпрокурор отметил, что во всех прокуратурах созданы горячие линии по вопросам проведения частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщал министр обороны страны Сергей Шойгу. На прошлой неделе он уточнял, что в Вооруженные силы России уже прибыли более 200 тысяч граждан.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко