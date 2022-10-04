Минобороны: в ВС России прибыли более 200 тысяч призванных по частичной мобилизации

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Более 200 тысяч человек прибыли в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности.

Министр обороны уточнил, что обучение личного состава сформированных подразделений ведется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Фото: realnoevremya.ru

Отдельно он подчеркнул, что мобилизованных направят в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями, пишет «РИА Новости».

Также Шойгу рассказал, что в военкоматы по частичной мобилизации приходят добровольцы. Он призвал не отказывать им без серьезных оснований.

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщал министр обороны страны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов.

Российское военное ведомство заявляло, что призовут тех, кто необходим для выполнения определенных задач: стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей. Призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.



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Татьяна Леухина