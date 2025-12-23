Сербия продлила поставки российского газа до конца марта 2026 года

Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о достижении соглашения о продлении поставок российского природного газа до 31 марта 2026 года. По его словам, это решение призвано гарантировать энергетическую безопасность страны и спокойствие граждан. Об этом пишет RTS.

В настоящее время ключевым партнером «Газпрома» в стране выступает государственное предприятие «Сербиягаз». С 2021 года газ поступает в Сербию по новому маршруту — через морской газопровод «Турецкий поток», далее — через территорию Турции и Болгарии.

За 2024 год объем потребления газа в стране составил 2,65 млрд куб. м, причем почти весь объем был обеспечен за счет импорта из России.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вместе с тем энергетическое сотрудничество двух стран осложняется ситуацией вокруг компании NIS — дочернего предприятия «Газпром нефти». В начале 2025 года NIS была включена в американский список SDN List, после чего власти США потребовали полного вывода российского капитала из компании. Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович‑Ханданович заявила, что страна на протяжении почти двух месяцев не получает нефть из‑за рубежа.

На этот контекст обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря. Он подчеркнул, что Россия исходит из обязательства Сербии соблюдать межправительственное соглашение, регулирующее вопросы ограничений в отношении NIS. Путин отметил, что «Газпром нефть» вложила в NIS более $3 млрд, превратив компанию в эффективно работающее предприятие, которое является одним из основных налогоплательщиков в бюджет Сербии.

Рената Валеева