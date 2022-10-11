ВС России продолжили нанесение ударов по объектам военного управления и энергетики Украины
Армия России продолжила нанесение массированного удара по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны.
— Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, — указали в ведомстве.
Вчера президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о нанесении ударов по Киеву. Заседание Совета безопасности началось с обсуждения происшествия, случившегося утром 8 октября. СКР сообщал, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшихся на полуостров.
11 октября Минобороны России сообщило о достижении целей сегодняшнего удара по объектам Украины.
Владимир Путин предупредил, что при продолжении попыток проведения терактов на территории России ее ответы будут жесткими и по своим масштабам соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Самые замечательные солдаты получаются из людей, которые, уходя из дома с утра, даже не помышляли о войне, а вечером, вернувшись, нашли на месте собственного дома воронку, в которой испарились жена, дети и родители. И вот это уже не человек, а волк, который будет рвать столько, сколько будет жить, а жить он будет долго, ибо он не ценит собственную жизнь: она ему не нужна, ему не нужны деньги, ему не нужны ордена, ему вообще ничего не надо. У него есть только одно — месть. Именно поэтому он будет жить долго. Жизнь ему будет в тягость, но он будет жить."
Александр Лебедь