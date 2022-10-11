ВС России продолжили нанесение ударов по объектам военного управления и энергетики Украины

Армия России продолжила нанесение массированного удара по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны.



— Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, — указали в ведомстве.

Вчера президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о нанесении ударов по Киеву. Заседание Совета безопасности началось с обсуждения происшествия, случившегося утром 8 октября. СКР сообщал, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшихся на полуостров.

Фото: wikimedia.org/A.Savin

11 октября Минобороны России сообщило о достижении целей сегодняшнего удара по объектам Украины.

Владимир Путин предупредил, что при продолжении попыток проведения терактов на территории России ее ответы будут жесткими и по своим масштабам соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации.

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Маргарита Головатенко