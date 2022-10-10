Минобороны: цель удара по украинским объектам достигнута

Минобороны России сообщило о достижении целей сегодняшнего удара по объектам Украины.

— Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, — сообщили в ведомстве.

Сегодня президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о нанесении ударов по Киеву. Заседание Совета безопасности началось с обсуждения происшествия, случившегося утром 8 октября. СКР сообщал, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшихся на полуостров.

Владимир Путин предупредил, что при продолжении попыток проведения терактов на территории России ее ответы будут жесткими и по своим масштабам соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации.



Накануне Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом. По его словам, он был направлен на разрушение критически важной инфраструктуры государства — «сомнений нет». Авторами, исполнителями и заказчиками преступления он назвал украинские спецслужбы.



Напомним, что и Минобороны России неоднократно предупреждало Киев, что при продолжении попыток диверсий и нанесения ударов по объектам на территории РФ ее Вооруженные силы нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.

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Маргарита Головатенко