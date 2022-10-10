Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза о расследовании взрыва на Крымском мосту.

Глава государства проинформировал постоянных членов Совбеза о ходе расследования. Путин отметил, что взрыв на Крымском мосту — это «теракт, направленный на разрушение гражданской инфраструктуры».

Сегодня Путин на встрече с председателем Следственного комитета страны Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом. По его словам, он был направлен на разрушение критически важной инфраструктуры государства — «сомнений нет». Авторами, исполнителями и заказчиками преступления он назвал украинские спецслужбы.

— Мы возбудили дело по части второй статьи 205 [Уголовного кодекс РФ] «Терроризм», и это подтверждается данными первоначального этапа расследования, — сообщил Владимиру Путину глава СКР, добавив, что удалось установить подозреваемых «из числа тех, кто мог готовить теракт».

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Маргарита Головатенко