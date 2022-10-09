Железнодорожное движение по Крымскому мосту идет по графику

Фото: Минтранс России

Железнодорожное движение по Крымскому мосту осуществляется по нормативному графику, сообщили в Минтрансе России. По железной дороге свободно ходят пассажирские и грузовые поезда.

Пригородное сообщение, отметили в ведомстве, также будет восстановлено, но несколько позже — к 19.00 по московскому времени. Сейчас движение восстановлено в обоих направлениях.

Напомним, вчера утром на Крымском мосту загорелись цистерны с топливом. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета моста. По предварительным данным, жертвами ЧП стали три человека. Американское издание The New York Times уже сообщило о том, что за взрывом стоит киевский режим.

Президент России Владимир Путин получил доклады о происшествии. Было принято решение о создании правительственной комиссии. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от субботнего ЧП на Крымском мосту в 200—500 млн рублей.

Тем не менее уже сегодня по целой ветке моста должно быть запущено реверсивное движение с удвоенной пропускной способностью транспорта. При этом стабильно работает и паромная переправа, за ночь паром «Керченский 2» уже выполнил три рейса.

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Артем Гафаров