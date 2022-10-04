На территории «поющих» фонтанов в Казани установили информационный стенд

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На территории «поющих» фонтанов в казанском парке им. Горького установили информационный стенд о мерах безопасности во время нахождения на площадке. Он и раньше там стоял, однако сейчас увеличился его размер.



В комитете внешнего благоустройства Татарстана «Реальному времени» рассказали, что в дневное время на этой территории работает еще и голосовое оповещение о мерах безопасности. Однако корреспондент издания уже второй день подобного не наблюдает. Возможно, причина в вечернем времени суток.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— В парке Горького рядом с фонтаном установили увеличенный стенд с правилами поведения. В дневное время здесь работает голосовое оповещение, в следующем сезоне оно будет работать и в вечернее время (необходимо скорректировать технические настройки светомузыкального шоу), — сообщается в письме комитета.

Также в организации попросили посетителей быть внимательными и соблюдать правила нахождения на площадке фонтана.

Фонтан возобновил свою работу около недели назад. Он не функционировал около полутора месяцев.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, что в начале августа в Татарстане возбудили уголовное дело после получения 6-летним мальчиком травм на «поющих» фонтанах в парке Горького в Казани. Ребенку оторвало три пальца на ноге.



В мэрии происшествием озадачились и не понимали, как такое могло произойти. Видеозаписи с камер наблюдения, по их словам, на этот вопрос не отвечают. Родители тоже не смогли заметить деталей случившегося.

После этого инцидента фонтаны выключили. Территорию вокруг площадки огородили сигнальной лентой. Фонтан должен был оставаться в простое до конца проверки.



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Елизавета Пуншева