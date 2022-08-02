В казанском парке Горького выключили «поющие» фонтаны

Фото: Максим Кокунин

В Казани в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького выключили «поющие» фонтаны. Территорию вокруг площадки огородили сигнальной лентой, сообщает корреспондент «Реального времени».

В объявлении, распечатанном на обычном листе бумаги, говорится, что фонтан отключили и ограничили к нему доступ на время. Это связано с некими техническими регламентными работами. Рабочих на объекте нет.

Фото: Максим Кокунин

Напомним, недавно в казанском парке им. Горького произошло ЧП с «поющими» фонтанами — ребенку оторвало три пальца на ноге, два из которых врачам удалось потом пришить. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В мэрии Казани, комментируя происшествие, заявили, что не понимают, как такое могло произойти. Видеозаписи с камер наблюдения, по их словам, на этот вопрос не отвечают. Родители тоже не смогли заметить деталей случившегося.



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Татьяна Демина