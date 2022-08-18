«Поющий» фонтан в казанском парке Горького останется в простое до конца проверки

Фото: Артем Гафаров

На территории фонтана организуют голосовое оповещение

«Поющий» фонтан в казанском парке им. Горького остается отключенным, доступ к нему по-прежнему ограничен. Как сообщили «Реальному времени» в Дирекции парков и скверов Казани, решение о запуске фонтана будет принято после завершения разбирательства совместно с правоохранительными органами. Когда именно это произойдет — неизвестно.

Фото: Артем Гафаров

На данный момент дирекция находится в процессе изготовления информационного стенда с подробными правилами поведения на территории фонтана. К слову, плакат с правилами уже был, но маленького размера — после инцидента в мэрии столицы Татарстана заявили, что его размер увеличат.

Из новшеств — на территории «поющего» фонтана организуют голосовое оповещение, предупреждающее посетителей о мерах безопасности.

Фото: Артем Гафаров

Пострадавшего мальчика выписали

Фонтан отключили 2 августа, после того как шестилетнему ребенку оторвало три пальца на ноге, два из которых врачам удалось потом пришить. По данному факту Следкомом возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), ход расследования контролирует прокуратура.

Фото: Артем Гафаров

Известно, что пострадавший мальчик приехал в Казань вместе с семьей из Свердловской области. С родителями ребенка связались власти татарстанской столицы и им предложили помощь и поддержку в лечении.

— Город и дальше готов оказывать помощь, однако остается открытым вопрос: как именно могло произойти то, о чем говорят родители. К сожалению, видео с камер наблюдения не дает ответа на этот вопрос. Сами родители тоже не успели заметить деталей произошедшего. Сложность состоит в том, что такие же решетки устанавливаются во всех подобных фонтанах по всей стране, и насколько известно, такой трагедии ранее не случалось. Углы решетки не настолько острые, чтобы сами по себе привести к подобному. В любом случае действия города не окончательные, все соответствующие меры будут приняты после установления деталей случившегося. Город должен точно установить причину и убедиться, что у фонтана безопасно, — заявили в мэрии Казани.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ), пострадавшего мальчика выписали неделю назад и рекомендовали наблюдаться у хирурга по месту жительства. Его оперировал хирург-травматолог Радиф Ахметов.

Дарья Пинегина