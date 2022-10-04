Рустам Минниханов прокомментировал вхождение новых регионов в состав России

Президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии по случаю Международного дня учителя сообщил, что празднование проходит во время исторических событий, когда люди из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей «сделали выбор в пользу будущего вместе с сильной Россией».



— Мы продемонстрировали всему миру, что обеспечим защиту суверенитета и своих граждан, — приводит слова Минниханова пресс-служба президента Татарстана.

30 сентября в Московском Кремле состоялось подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи под документами поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий. В подписанных договорах о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей границами новых субъектов России определяются границы этих территорий на день образования.



Фото: kremlin.ru

2 октября Конституционный суд России одобрил вхождение в состав страны четырех новых субъектов. Помимо ратификации договоров, нижняя палата парламента вчера приняла федеральный конституционный закон о принятии новых территории в состав России. Сегодня это сделал Совфед.