Исследование: казанцы с высокими доходами реже опасаются ИИ

При этом с возрастом уровень опасений возрастает

Фото: Артем Дергунов

49% жителей Казани не испытывают опасений по поводу развития искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

О страхах, связанных с развитием нейросетей, сообщили 15% респондентов. Остальные участники исследования либо затруднились с оценкой, либо занимают нейтральную позицию. Мужчины относятся к технологиям с большим доверием, чем женщины: среди них развития ИИ не боятся 53% опрошенных — против 44% среди женщин.

С возрастом уровень опасений возрастает. Среди казанцев младше 35 лет искусственного интеллекта опасаются лишь 10%, тогда как среди горожан старше 45 лет этот показатель достигает 18%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также выяснилось, что отношение к нейросетям зависит от уровня дохода. Среди респондентов с зарплатой свыше 150 тысяч рублей не боится искусственного интеллекта 61% опрошенных, тогда как среди горожан с доходом до 100 тысяч рублей этот показатель составляет 42%. При этом выяснилось, что:

среди жителей с доходами до 100 тысяч рублей — опасаются 18%;

от 150 тысяч рублей — только 10%.

Наиболее спокойно к развитию ИИ относятся специалисты в сфере PR (82%) и разработчики (79%). Реже позитивное отношение к новым технологиям демонстрируют дизайнеры и маркетологи, среди которых около четверти респондентов признались, что опасаются развития искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что в Татарстане будут развивать цифровую медицину с помощью искусственного интеллекта.

Зульфат Шафигуллин