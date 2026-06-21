Исследование: казанцы с высокими доходами реже опасаются ИИ
При этом с возрастом уровень опасений возрастает
49% жителей Казани не испытывают опасений по поводу развития искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.
О страхах, связанных с развитием нейросетей, сообщили 15% респондентов. Остальные участники исследования либо затруднились с оценкой, либо занимают нейтральную позицию. Мужчины относятся к технологиям с большим доверием, чем женщины: среди них развития ИИ не боятся 53% опрошенных — против 44% среди женщин.
С возрастом уровень опасений возрастает. Среди казанцев младше 35 лет искусственного интеллекта опасаются лишь 10%, тогда как среди горожан старше 45 лет этот показатель достигает 18%.
Также выяснилось, что отношение к нейросетям зависит от уровня дохода. Среди респондентов с зарплатой свыше 150 тысяч рублей не боится искусственного интеллекта 61% опрошенных, тогда как среди горожан с доходом до 100 тысяч рублей этот показатель составляет 42%. При этом выяснилось, что:
- среди жителей с доходами до 100 тысяч рублей — опасаются 18%;
- от 150 тысяч рублей — только 10%.
Наиболее спокойно к развитию ИИ относятся специалисты в сфере PR (82%) и разработчики (79%). Реже позитивное отношение к новым технологиям демонстрируют дизайнеры и маркетологи, среди которых около четверти респондентов признались, что опасаются развития искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось, что в Татарстане будут развивать цифровую медицину с помощью искусственного интеллекта.
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