За неделю в Татарстане выявили 4 тысячи случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 26 сентября по 2 октября в Татарстане зарегистрировали 4 008 случаев заражения COVID-19. Это в 1,55 раза меньше по сравнению с предыдущей неделей, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.



Напомним, в Татарстане с 19 по 25 сентября выявили 6 229 случаев коронавируса, а с 12 по 18 сентября — 6 787. С 5 по 11 сентября число зараженных составило 4 542.

Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается и в целом по России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, интенсивное снижение заболеваемости наблюдается вторую неделю подряд.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего на 2 октября в Татарстане выявлено 180 734 случая COVID-19. Вылечились от коронавируса с начала пандемии 173 557 человек. Умерли 2 004 татарстанца.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 2 октября читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина