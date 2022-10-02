Главное о коронавирусе на 2 октября: интенсивное снижение заболеваемости в России, очная встреча стран ОПЕК+

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Последний день работы пунктов вакцинации у станций метро Казани

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 402 человек. Всего на 2 октября в республике зарегистрировано 180 734 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 173 557 человек, за минувшие сутки — 542. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 50 человек.

В понедельник, 3 октября, в Казани завершают работу мобильные пункты вакцинации у станций метро. Сегодня горожане могут успеть привиться в них как от коронавируса, так и от гриппа. Пункты вакцинации работают у трех станций — «Козья слобода», «Авиастроительная» и «Проспект Победы».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день в столице Татарстана доступна лишь одна вакцина против COVID-19 — «Спутник V». Она есть во всех районах города. В наличии оба компонента, следует из данных чат-бота «Вакцинация Казань».

Covindex поднялся до 98,6 пункта

За последние сутки в России выявили 30 085 случаев коронавируса, выздоровели 46 992 человека. Таким образом, число случаев заражения за все время выросло до 21 049 027, а выздоровевших — до 20 140 608. Госпитализировали за сутки 1 383 человек. Умерли за сутки 96 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 387 468 человека.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об интенсивном снижении заболеваемости коронавирусом в России — такая динамика наблюдается вторую неделю подряд. Аналогичная ситуация в стране и с прочими респираторными вирусными инфекциями.

Анна Попова посоветовала россиянам не пренебрегать мерами профилактики. Она напомнила, что в местах массового скопления людей рекомендуется носить маски, особенно в случае ослабления здоровья.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Коронавирусный индекс, он же Covindex, с 19 по 25 июня поднялся на 0,6 пункта после недельного снижения, подсчитали «РИА Новости». Теперь он составляет 98,6 пункта. Covindex отражает ситуацию с потреблением наиболее востребованных товаров у жителей России на фоне пандемии коронавируса. Речь идет об антисептиках, одноразовых перчатках, медицинских масках, кусковом мыле, туалетной бумаге, лимонах и гречке.

За минувшие сутки в России выполнена 181 тысяча тестов на COVID-19. Всего на 2 октября в стране проведено свыше 312,9 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса.

«Тбилисоба» после двухлетней паузы

В мире коронавирусом нового типа на 09.23 (мск) заразились 617 879 819 раз, 6 546 448 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 392 543). На второй строчке — Индия (44 594 487), на третьей — Франция (35 608 285), на четвертой — Бразилия (34 672 524), на пятой — Германия (33 386 229).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 059 605). За ними следуют Бразилия (686 036), Индия (528 673), Россия (379 539, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 131).



За время пандемии было сделано 9 056 053 122 инъекций вакцины против коронавируса.

В Тбилиси впервые с начала пандемии коронавируса массово празднуют День города. «После двухлетней паузы мы вновь отмечаем народный праздник — «Тбилисоба», — рассказал мэр города Каха Каладзе. Впервые его отпраздновали в 1979 году. Мероприятия длятся два дня.

За первый пандемийный год в мире количество интернет-пользователей выросло на 10%. Это самый значительный прирост за десятилетие. В странах с низкими доходами число пользующихся интернетом выросло на 15%. По прогнозу, опубликованному в докладе Международного союза электросвязи «Состояние широкополосной связи в 2022 году: ускорение широкополосной связи для новых реалий», к концу этого года интернетом будут пользоваться 5,3 миллиарда человек — две трети населения Земли.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Двух игроков мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Томаса Мюллера и Йозуа Киммиха изолировали после получения ими положительных тестов на коронавирус. Болезнь проходит бессимптомно. Футболисты чувствуют себя хорошо, они находятся дома.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также министерская встреча стран ОПЕК+ впервые с марта 2020 года состоятся очно. До этого они проходили в формате видеоконференций. Мероприятия назначены на 5 октября.

Татьяна Демина