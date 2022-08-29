В Казани завершается благоустройство сквера у филармонии — там установили памятник Рашиту Вагапову

Фото: Татьяна Демина

В Казани завершаются работы по благоустройству сквера Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. На его площади установили памятник татарскому певцу Рашиту Вагапову, сообщает корреспондент «Реального времени».

В сквере уложили новую брусчатку. Рабочие высаживают растения вдоль дорожек и на клумбах возле памятника, а также очищают площадь.

Фото: Татьяна Демина

Напомним, памятник в сквере на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Павлюхина возле Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая планируют открыть 30 августа в День города и республики. Его установкой и благоустройством прилегающей территории занимается ГУП «Татлизинг», которое принадлежит Минземимуществу Татарстана. Предприятием руководит экс-глава исполкомов Заинского и Мамадышского районов республики Ильнар Хафизов.

Фото: Татьяна Демина

На эти цели из бюджета Казани выделили 6,8 миллиона рублей. Высота памятника составит 5 метров, из которых сама скульптура — 2,6 м. На территории сквера установят скамьи для посетителей и урны для мусора. Также предусмотрена вечерняя подсветка, в том числе деревьев и кустарников.

Фото: Татьяна Демина

Заслуженный и народный артист ТАССР Рашит Вагапов родился 7 мая 1908 года в деревне Актуково Нижегородской губернии. Он выпускник Татарской оперной студии в Москве и солист Татарской филармонии, ему удавалось искусно сочетать напевность народных мелодий с эстрадным жанром. Вагапов запомнился миллионам слушателей как хранитель народных песен в советскую эпоху.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин