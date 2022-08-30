В Казани открыли памятник выдающемуся татарскому певцу Рашиту Вагапову

Фото: Максим Платонов

«Место размещения памятника выбрано не случайно»

В Казани в сквере Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая на пересечении улиц Павлюхина и Нурсултана Назарбаева открыли памятник выдающемуся татарскому певцу, основоположнику профессиональной татарской эстрады Рашиту Вагапову. На торжественной церемонии присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Минстроя России Ирек Файзуллин, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович и другие.

Фото: Максим Платонов

Церемония открытия памятника началась с творческой программы. Перед жителями и гостями Казани, а также первыми лицами Татарстана, собравшимися у сквера филармонии, исполнили стихи на татарском и русском языках, а также песни.

После творческих номеров к памятнику вышел президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Я хочу сказать, что место размещения памятника выбрано не случайно, — обратил внимание Минниханов, напомнив, что в филармонии артист начинал свой путь, став любимым певцом татарского народа. Президент Татарстана поблагодорил всех, кто причастен к созданию памятника и поздравил татарстанцев с днем республики.

Олег Беркович в своей речи отметил, что Рашит Вагапов стал символом содружества Нижегородской области и Татарстана.

Инициатором установки памятника Рашиту Вагапову стал общественный фонд татарской культуры им. Вагапова. Идея получила поддержку президента Татарстана. Ее воплощением занимались народный художник России Андрей Ковальчук и заслуженный архитектор России Герман Бакулин. Они также принимали участие в церемонии открытия памятника.



После торжественных речей Рустам Минниханов и Ирек Файзуллин возложили к памятнику большую корзину с розами. Следом за ними к монументу устремились гости церемонии с букетами.

Фото: Максим Платонов

Памятник татарскому певцу выполнен в полный рост. Фигура установлена на гранитном постаменте, на главном фасаде которого размещена надпись «Рашит Вагапов».



Сквер, в котором установили памятник Рашиту Вагапову, благоустроили. Буквально за две недели здесь уложили новую брусчатку, высадили новые цветы и кустарники, обновили скамейки и урны.

Увековечивание памяти Рашита Вагапова обошлось почти в 7 миллионов рублей

О том, что в Казани установят памятник Рашиту Вагапову стало известно в начале этого месяца. Решение «О благоустройстве территории с установкой памятника Р.В. Вагапову в сквере у Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая» городские власти приняли в конце июля с целью увековечить память выдающегося певца и народного артиста Татарской АССР.

Уже к середине августа в сквере начались подготовительные работы. Благоустройством общественного пространства и установкой монумента занимался ГУП «Татлизинг», принадлежащий Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Обошлась установка памятника и облагораживание территории вокруг него в 6,8 миллиона рублей. Такую сумму выделили из бюджета Казани.

Заслуженный и народный артист ТАССР Рашит Вагапов родился 7 мая 1908 года в деревне Актуково Нижегородской губернии. Он выпускник Татарской оперной студии в Москве и солист Татарской филармонии, ему удавалось искусно сочетать напевность народных мелодий с эстрадным жанром. Вагапов запомнился миллионам слушателей как хранитель народных песен в советскую эпоху.

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Татьяна Демина