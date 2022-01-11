Власти Казани сочли некорректным назвать стоимость новогодней иллюминации в городе

Власти Казани не стали называть сумму, которую потратили на украшение города к Новому году и главную елку около центра семьи «Казан» — начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов на брифинге в кабмине Татарстана счел озвучивание конкретной суммы некорректным.



Такую позицию он аргументировал тем, что в украшении города участвуют не только власти, но и жители, украшая свои дома, и организации, украшающие входные группы.

Казанская новогодняя елка устанавливается не первый год, поэтому разнятся цена ее конструкции и установки, сообщил Абзалов, не называя цифр.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани на главной елке города, расположенной возле «Чаши», зажглись праздничные огоньки 24 декабря.

Маргарита Головатенко