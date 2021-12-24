В Казани открылась главная елка города

В Казани зажглись огоньки на главной елке города, расположенной возле «Чаши». Об этом сообщили в телеграм-канале казанской мэрии.

Для гостей, пришедших на церемонию открытия, запланировали концертную программу. В представлении принимают участие «QR-коты». Кроме того, на мероприятии выступают певицы Лейна и Анастасия Макарова, заслуженная артистка РТ Ильсия Бадретдинова и фолк-группа «Закария».

Также горожан ожидают праздничные торговые ряды в рамках фестиваля «КышДаКар-фест», оформленные городской символикой и иллюминацией.

Недавно главная елка города открылась и в Нижнекамске. Для посетителей подготовили концертную программу с участием городских творческих коллективов.

Диана Жиленкова