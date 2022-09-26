Количество погибших из-за стрельбы в школе Ижевска выросло до 17

Количество погибших из-за стрельбы в школе №88 в Ижевске выросло до 17, сообщили власти Удмуртии со ссылкой на Следственный комитет России.

— Погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых, — приводит сообщение «РИА Новости».

Сегодня в школе №88 в Ижевске открыли стрельбу. Расследование уголовного дела продолжается. Нападавшим оказался житель Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения. Он учился в школе, на которую и напал. Мужчина покончил с собой. На нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава. Стрелявший состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения».



Сегодня сообщалось, что в больницах находятся 23 пациента, пострадавших в результате вооруженного нападения. Известно, что среди погибших — три учителя. Состояние 12 человек оценивали как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Татарстан направил на помощь пострадавшим в ижевской нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, психиатров и психологов. Всего в столицу Удмуртии отправились 18 специалистов.

Школы Ижевска с 27 сентября будут работать в штатном режиме, школа №88 во вторник будет работать дистанционно.

После случившегося министерство просвещения в правительстве обсудит дополнительные меры безопасности школ. Министерство просвещения РФ и МЧС в ближайшее время намерены провести тренировки по комплексной безопасности образовательных учреждений.

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Маргарита Головатенко