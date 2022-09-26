В Ленинском саду Казани появился мемориал в память о погибших в школе Ижевска

Фото: мэрия Казани

В Ленинском саду Казани появился мемориал в память о погибших при стрельбе в школе №88 Ижевска, сообщили в мэрии города.



Фото: мэрия Казани

Жители столицы Татарстана выражают родным и близким погибших соболезнования. Казанцы приносят к мемориалу цветы, игрушки и свечи.

Фото: мэрия Казани

Сегодня в Ижевской школе №88 была открыта стрельба. Следственный комитет России сообщил, что число жертв стрельбы в школе №88 в Ижевске выросло до 15. Среди погибших 11 человек — школьники, остальные — взрослые. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ученика и двое взрослых. Расследование уголовного дела продолжается.

Нападавшим оказался житель Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения. Он учился в школе, на которую и напал. Мужчина покончил с собой.



В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур по погибшим. Соболезнования выразили президент Татарстана Рустам Минниханов и казанские власти.



По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко и президента Татарстана Рустама Минниханова в Ижевск направили на помощь пострадавшим в ижевской школе нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, психиатров и психологов. Всего в столицу Удмуртии отправились 18 специалистов.



Правительство России окажет всю необходимую помощь в связи с трагедией в школе в Ижевске. Премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять этот вопрос под личный контроль. В столицу Удмуртии вылетели министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.



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Маргарита Головатенко