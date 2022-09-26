Правительство России окажет необходимую помощь в связи с трагедией в школе Ижевска

Правительство России окажет всю необходимую помощь в связи с трагедией в школе в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять этот вопрос под личный контроль. В Ижевск вылетели министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Фото: sledcom.ru

Кроме того, в Удмуртию направили самолеты МЧС с группами врачей.



Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что из Казани в Ижевск в ближайшее время прилетит борт с дополнительными специалистами, психологами и средствами. Он также уточнил, что в результате инцидента 13 человек погибли, 23 были ранены.



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Татьяна Леухина