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Правительство России окажет необходимую помощь в связи с трагедией в школе Ижевска

14:59, 26.09.2022
Правительство России окажет необходимую помощь в связи с трагедией в школе Ижевска
Фото: vk.com/scl88_izh (школа №88 Ижевска)

Правительство России окажет всю необходимую помощь в связи с трагедией в школе в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять этот вопрос под личный контроль. В Ижевск вылетели министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Фото: sledcom.ru

Кроме того, в Удмуртию направили самолеты МЧС с группами врачей.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что из Казани в Ижевск в ближайшее время прилетит борт с дополнительными специалистами, психологами и средствами. Он также уточнил, что в результате инцидента 13 человек погибли, 23 были ранены.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьПроисшествия Удмуртия

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