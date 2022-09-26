В Татарстане вторую неделю подряд растет число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 19 по 25 сентября госпитализировали 645 человек, заболевших коронавирусом. Это на 2% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

С 12 по 18 сентября в республике госпитализировали 632 человека, что на 17,5% превысило число попавших в больницы за предыдущую неделю.

До этого на протяжении двух недель в Татарстане наблюдалось снижение числа госпитализаций пациентов с COVID-19. По подсчетам «Реального времени», с 22 по 28 августа в больницы попали 636 человек, с 29 августа по 4 сентября — 598, а с 5 по 11 сентября — 538.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 176 726 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от него за это время 167 192 жителя республики, умерли — 2 004 человека. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина