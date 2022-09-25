В Казани до 10 октября ограничат движение по улицам Ахтямова и Тукая
В Казани частично ограничат движение транспорта по улицам Ахтямова и Тукая, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Ограничение связано с обустройством трассы электрокабеля к жилому дому по ул. Тукая.
С 26 сентября по 10 октября ограничат движение для транспорта, а еще частично закроют тротуар около здания №86 по ул. Тукая.
Полностью закроют местный проезд и тротуар на участке возле дома №18а по ул. Ахтямова, а еще тротуар на пересечении улиц Ахтямова и Тукая возле дома №18а по ул. Ахтямова.
25 сентября полностью перекрыто движение автомобилей и общественного транспорта по мосту через озеро Нижний Кабан на улице Назарбаева. Это связано с тем, что мост закрыт на обследование.
В Казани до конца октября продлили ограничение движения по местному проезду и тротуару по ул. Вахитова возле пересечения с ул. Большой Крыловкой. Ограничение движения по местному проезду улицы Большой Крыловки продлевали до 15 октября. Изначально ограничение движения по улице Большой Крыловке должно было продлиться с 15 июля по 25 августа.
В Казани поэтапно ограничат движение автомобилей на улице Малой Крыловке. Это связано с работами в многоквартирном доме на этой же улице. Первый этап ограничений уже прошел. Работы рассчитывается завершить 5 октября.
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