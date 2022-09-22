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Ограничение движения по улице Большая Крыловка в Казани продлили до конца октября

11:33, 22.09.2022
Ограничение движения по улице Большая Крыловка в Казани продлили до конца октября
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани продлили ограничение движения по местному проезду и тротуару по ул. Вахитова возле пересечения с ул. Большая Крыловка, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Также до конца октября в связи с реконструкцией магистрального тепловода ограничат движение по ул. Мулланура Вахитова.

Ограничение движения по местному проезду улицы Большая Крыловка продлевали до 15 октября. Изначально ограничение движения по улице Большая Крыловка должно было продлиться с 15 июля по 25 августа.

В Казани поэтапно ограничат движение автомобилей на улице Малая Крыловка. Это связано с работами в многоквартирном доме на этой же улице. Первый этап ограничений уже прошел. Работы рассчитывается завершить 5 октября.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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