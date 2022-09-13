В Казани поэтапно ограничат движение на улице Малая Крыловка

В Казани поэтапно ограничат движение автомобилей на улице Малая Крыловка. Это связано с работами в многоквартирном доме на этой же улице, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

С 14 по 22 сентября будет частично ограничено движение возле домов №45 и №49 по ул.Малая Крыловка.

С 22 сентября по 4 октября будет ограничено движение вблизи домов №41 и №45 по ул.Малая Крыловка.

С 4 по 5 октября частично перекроют движение транспорта возле дома №9/36 по ул.Труда.

Фото: Максим Кокунин

В конце августа сообщалось, что в Казани до середины октября продлевается ограничение движения по местному проезду улицы Большая Крыловка.

Уточняется, что это связано с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей. Так, до 15 октября будут частично закрыты проезжая часть и тротуары возле дома №27 по улице Малая Крыловка.

Напомним, изначально ограничение движения по улице Большая Крыловка должно было продлиться с 15 июля по 25 августа.

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Максим Кокунин