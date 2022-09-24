В Казани закрылось движение по мосту через озеро Нижний Кабан

Фото: Максим Кокунин

В Казани 24 и 25 сентября будет полностью перекрыто движение автомобилей и общественного транспорта по мосту через озеро Нижний Кабан на улице Назарбаева. Это связано с тем, что мост закрывается на обследование, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

Отмечается, что обследование необходимо провести в связи с аварийным состоянием моста. Решение перекрыть движение в обоих направлениях по мосту было принято в связи с необходимостью проведения большого объема работ на объекте, а также сложностью мостовой конструкции.

Вместе с этим пешеходы смогут двигаться по действующему пешеходному мосту через озеро Нижний Кабан, который является частью набережной. Для объезда перекрытого участка автобусы №5, 25, 43, 68, 71, 77 будут следовать по измененной схеме движения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Казани до конца октября продлили ограничение движения по местному проезду и тротуару по ул. Вахитова возле пересечения с ул. Большая Крыловка.



Ограничение движения по местному проезду улицы Большая Крыловка продлевали до 15 октября. Изначально ограничение движения по улице Большая Крыловка должно было продлиться с 15 июля по 25 августа.



В Казани поэтапно ограничат движение автомобилей на улице Малая Крыловка. Это связано с работами в многоквартирном доме на этой же улице. Первый этап ограничений уже прошел. Работы рассчитывается завершить 5 октября.

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Максим Кокунин