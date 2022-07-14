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В Казани с завтрашнего дня ограничат движение по улице Большой Крыловке

18:26, 14.07.2022
В Казани с завтрашнего дня ограничат движение по улице Большой Крыловке
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани ограничат движение по местному проезду по улице Большой Крыловке. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 15 июля по 25 августа проезд закроют возле дома №27 на ул. Малой Крыловке. Это связано с реконструкцией внутриквартального участка тепловых сетей.

Фото: kzn.ru

С 18 июля по 9 августа в столице Татарстана частично ограничат движение возле дома №11 по улице Лаврентьева. Это связано с прокладкой сетей водоснабжения.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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