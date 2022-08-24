В Казани ограничение движения по улице Большая Крыловка продлевается до середины октября

Фото: Максим Кокунин

В Казани до середины октября продлевается ограничение движения по местному проезду улицы Большая Крыловка, сообщается на сайте мэрии города.

Уточняется, что это связано с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей. Так, до 15 октября будут частично закрыты проезжая часть и тротуары возле дома №27 по улице Малая Крыловка.

Напомним, изначально ограничение движения по улице Большая Крыловка должно было продлиться с 15 июля по 25 августа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также вчера стало известно, что в Казани до 30 августа 2023 года ограничат движение транспорта по улице Залесной. Это связано с тем, что на участке дороги от улицы Зимней до улицы Актюбинской будет проводиться вынос инженерных сетей в связи с реконструкцией Горьковского шоссе.

С 24 августа будет закрыт участок проезжей части дороги по улице Залесной в направлении движения в сторону трассы М-7, а с 5 сентября — в направлении Горьковского шоссе. Уточняется, что проезд транспорта будет организован по объездной дороге.

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Максим Кокунин