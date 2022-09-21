В Кремле отказались раскрыть 7-й пункт указа Путина о частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть тематику неопубликованного пункта указа о частичной мобилизации, сообщает «РИА Новости».



— Он для служебного пользования. И поэтому я не могу его раскрыть, — так ответил Песков на вопрос журналистов о том, почему седьмой пункт указа официально не опубликован.

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу в интервью упомянул, что призваны будут 300 тысяч резервистов. Песков отметил, что в неопубликованном пункте указа речь идет как раз об этом количестве — до 300 тысяч человек.

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Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Он опубликован на сайте Кремля. «Реальное время» приводит его текст полностью. Частичная мобилизация в России объявлена с сегодняшнего дня.

Главам регионов России поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации. Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа.



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Маргарита Головатенко