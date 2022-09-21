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Выступление министра обороны России Сергея Шойгу о частичной мобилизации — главное

10:03, 21.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Выступление министра обороны России Сергея Шойгу о частичной мобилизации — главное
Фото: Максим Платонов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с заявлениями после объявления о частичной мобилизации. Приводим главные тезисы:

  • Мы воюем не с Украиной, а с коллективным Западом.
  • Около 70 военных и более 200 гражданских спутников, вся натовская группировка, работают в интересах Украины.
  • Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых.
  • Наши потери — погибшие 5937 человек.
  • Почти 90% раненых в ходе спецоперации вернулись в строй.
  • Срочники не будут отправляться на боевые действия в Украине.
  • Студентов никто призывать и мобилизовывать не будет, пусть спокойно учатся.
  • 300 000 резервистов будут призваны.
  • В рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса.

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