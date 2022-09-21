Выступление министра обороны России Сергея Шойгу о частичной мобилизации — главное
Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с заявлениями после объявления о частичной мобилизации. Приводим главные тезисы:
- Мы воюем не с Украиной, а с коллективным Западом.
- Около 70 военных и более 200 гражданских спутников, вся натовская группировка, работают в интересах Украины.
- Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых.
- Наши потери — погибшие 5937 человек.
- Почти 90% раненых в ходе спецоперации вернулись в строй.
- Срочники не будут отправляться на боевые действия в Украине.
- Студентов никто призывать и мобилизовывать не будет, пусть спокойно учатся.
- 300 000 резервистов будут призваны.
- В рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса.
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