В Татарстане за минувшие сутки выявили 991 случай COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки выявили 991 случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 170 497.
Госпитализировали 86 татарстанцев за сутки, выздоровели 974 пациента. С начала пандемии от инфекции вылечили 161 008 человек.
От COVID-19 никто не скончался за минувшие сутки, всего с начала эпидемии умерли 2 003 татарстанца.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 18 сентября читайте в подборке интернет-газеты.
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