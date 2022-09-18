В Татарстане за минувшие сутки выявили 991 случай COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 991 случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 170 497.

Госпитализировали 86 татарстанцев за сутки, выздоровели 974 пациента. С начала пандемии от инфекции вылечили 161 008 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

От COVID-19 никто не скончался за минувшие сутки, всего с начала эпидемии умерли 2 003 татарстанца.

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Татьяна Леухина