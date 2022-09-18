Главное о коронавирусе на 18 сентября: смертность может вырасти до 200 случаев в сутки, схемы реабилитации

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане продолжается вакцинация против COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 991 человека. Всего на 18 сентября в республике зарегистрировано 170 497 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 161 008 человек, за минувшие сутки — 974. Всего скончались 2 003 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 86 человек.



В Нижнекамске на следующей неделе продолжат работать выездные прививочные пункты. Так, в понедельник, 19 сентября, прививку от коронавируса и гриппа можно сделать с 9:00 до 10:00 по ул. Центральной, 86. Во вторник медики с 14:00 до 15:00 будут работать в лицее №37 по ул. Студенческой,18а, а с 10:00 до 13:00 в МФЦ, Школьный бульвар, 2.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В столице Татарстана на сегодняшний день доступны две вакцины против коронавируса — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Последняя в наличии в Приволжском районе города, следует из данных чат-бота «Вакцинация.Казань». «Спутник V» есть во всех районах.

От лечения постковидного синдрома зависит судьба человека

За последние сутки в России выявили 56 751 случай коронавируса, выздоровели 42 198 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 20 439 095, а выздоровевших — до 19 387 036. Госпитализировали за сутки 2 232 человека. Умер 101 россиянин за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 386 045 человек.

По мнению директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, в России смертность от коронавируса может вырасти до 200 случаев в сутки, однако затем она выйдет на плато. Летальность уже увеличилась в 3,5 раза, обратил внимание он в разговоре с ТАСС.

Людям с постковидным синдромом необходимы индивидуальные схемы реабилитации, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Пациент должен пройти полноценное обследование, проверить состояние своих органов, чтобы врач смог понять, куда «ударил» COVID-19, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Длительность постковидного синдрома зависит от возраста человека, состояния крупных и мелких сосудов, а также прочих заболеваний, обратил внимание Владислав Жемчугов. От того, как будут лечить эти проявления, зависит дальнейшая работоспособность и даже судьба переболевшего.

«Первой линией обороны против коронавируса, то есть масками, нельзя пренебрегать», — напомнил врач общей практики Владимир Хорошев. Он посоветовал носить многослойные маски, в идеале — респираторы. Специалист в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что на сегодняшний день инфекция очень заразна.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Смена циркулирующих штаммов при коронавирусе происходит немного быстрее, чем при гриппе, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, за 2,5 года пандемии штамм COVID-19 сменился трижды.

В Бразилии разрешили прививать от коронавируса младенцев

В мире коронавирусом нового типа на 09:20 (мск) заразились 611 703 545 раз, 6 525 809 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (95 653 526). На второй строчке — Индия (44 534 188), на третьей — Франция (35 076 991), на четвертой — Бразилия (34 568 833), на пятой — Германия (32 680 356).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 053 412). За ними следуют Бразилия (685 203), Индия (528 337), Россия (378 134, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 767).



За время пандемии было сделано 12 228 837 747 инъекций вакцины против коронавируса.

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило делать прививку против COVID-19 детям в возрасте от полугода. Вакцинировать младенцев планируют тремя дозами по 0,2 мл американским препаратом Pfizer. Перерыв между первыми двумя дозами должен быть три недели. Чтобы ввести третью дозу, требуется подождать не менее восеми недель.

В Словении первый компонент вакцины против коронавируса получили 60% населения — 1 266 536 жителей. Завершили курс вакцинации 1 222 968 человек, или 58% населения страны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Таджикистан в рамках глобального механизма COVAX получил 198 900 доз вакцины против коронавируса Pfizer. Ее доставили в специальное хранилище Минздрава. Оттуда вакцину распределят в города и районы страны.

В Мюнхене впервые с начала пандемии открылся фестиваль пива «Октоберфест» — он отменялся дважды из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Антиковидных ограничений на мероприятии нет. Премьер-министр земли Бавария Маркус Зёдер ожидается роста числа новых случаев COVID-19 из-за фестиваля, но по его мнению вспышки заболеваемости не будет.

Татьяна Демина