ЕСПЧ объявил о приостановке рассмотрения заявлений против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостанавливает рассмотрение всех заявлений против России. Решение будет действовать до установления правовых последствий выхода РФ в деятельности суда.

— В соответствии с резолюцией Комитета министров о том, что РФ перестает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года, суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против РФ, — цитирует заявление ЕСПЧ «Интерфакс».

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце прошлого месяца Комитет министров Совета Европы приостановил права России в организации. Однако страна оставалась членом СЕ, а также участником его конвенций.

Накануне генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич получила официальное уведомление от РФ о выходе из организации. Она отметила, что государство также уведомило о своем намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.

Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой объяснил, что Россия покидает Совет Европы по собственной воле. По его словам, такой шаг является взвешенным и обдуманным.

Диана Жиленкова