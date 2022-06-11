Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении в стране решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, с момента подачи заявления России о выходе из Совета Европы. Вместе с этим выплата компенсаций по решениям ЕСПЧ будет производиться в рублях и только на счетах в российских банках.

При этом Генпрокуратура до 1 января 2023 года сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ. Кроме того, постановления Европейского суда больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

Фото: kremlin.ru

8 июня Совет Федерации принял на пленарном заседании пакет законов о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека.

О принятии решения о выходе России из Совета Европы стало известно в середине марта. В Совете Федерации уточняли, что процедура предполагает одновременную денонсацию Устава организации и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).



Максим Кокунин