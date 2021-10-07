На реставрацию здания Присутственных мест в Казанском кремле направят еще 826 млн рублей

Фото: ГУП «Татинвестгражданпроект»

На ремонт и реставрацию здания Присутственных мест в Казанском кремле направят еще 826 млн рублей. Тендер на проведение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установку и монтаж оборудования опубликовал Главстрой Татарстана.

Согласно конструктивным решениям от подрядчика требуется усилить своды, арки, дверные и оконные проемы, отремонтировать исторические чугунные межэтажные лестницы, заменить ветхие конструкции. Кроме того, предстоит восстановление сохранившихся стропильных ферм и установка новых деревянных стропильных ферм с целью уменьшения нагрузки на исторические несущие деревянные элементы и т.д.

Финансирование работ по реставрации осуществляется из внебюджетных средств. Подрядчику необходимо завершить работы до 31 декабря 2021 года.

Фото: ГУП «Татинвестгражданпроект»

«Присутственные места и консистория, конец XVIII — начало XIX века» являются объектом культурного наследия федерального значения. Год назад тендер на его реставрацию выиграло ООО «Евростройхолдинг+». Компания вызвалась провести работы за 377,8 млн рублей при начальной цене контракта в 379,7 млн рублей.



Кроме того, в 2019 году ГИСУ РТ объявило тендер на 862 млн рублей на реставрацию того же объекта, который выиграл «Евростройхолдинг+». В марте 2017 года Главинвестстрой РТ заказывал строительно-монтажные, ремонтно-реставрационные работы для здания Присутственных мест с постройкой бывшей консистории на 315,8 млн рублей.



В конце августа сообщалось, что в зданиях Присутственных мест казанского Кремля ведутся фасадные работы и работы по гидроизоляции стен подвалов зданий. Разработка проектной документации поручена ГУП «Татинвестгражданпроект». Специалистам предстоит проработать насыщение Присутственных мест общественными функциями: зонами общественного питания, музейной частью первого и второго этажа, размещением информационного центра.



Татьяна Демина