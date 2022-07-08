На реставрацию здания Присутственных мест в Казанском кремле направят еще 496 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту и реставрации здания Присутственных мест в Казанском кремле. Начальная цена контракта — более 496 миллионов рублей.

Подрядчику необходимо обновить внутренние сети инженерно-технического обеспечения, сделать архитектурную подсветку фасада, благоустроить территорию, а также установить фундаменты под кондиционеры. Завершить работы требуется до 1 декабря 2022 года.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 18 июля. Итоги подведут 20 июля, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: Максим Платонов (архив)

В здании Присутственных мест уже велась реставрация. Работы обошлись бюджету более чем в 1,5 миллиарда, деньги выделяли частями — например, 2 февраля стало известно, что на эти цели направили 339,2 миллиона рублей.

В 2019-м на реставрацию потратили около 900 миллионов рублей, в 2020-м — около 380. Стоит отметить, что объект «Присутственные места и консистория, конец XVIII — начало XIX века» входит в список культурного наследия федерального значения.

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Максим Кокунин